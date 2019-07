S režisérem „nekorektního“ seriálu Most! si zahrají i lidé z Berounska

Plný Chyb bude za měsíc Beroun – a jiné to v srpnu nemá být ani o 16 kilometrů dál; v obci Kublov a v jejím okolí. Svůj nový film, nazývaný právě Chyby, se tam chystá natáčet režisér Jan Prušinovský. Filmař, jehož dílo není třeba dlouze představovat; stačí zmínit několik názvů: třeba film Kobry a užovky nebo seriály Trpaslík, Okresní přebor či Most!. Natáčet na Berounsku bude od 4. do 26. srpna – a pak ještě na podzim (v říjnu a listopadu). A záběry pro Chyby mají vznikat rovněž v Příbrami a v Kladně.

Natáčení. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jaroslav Loskot

Obyvatelům Berounska produkce nabízí příležitost být u toho – a ještě si přivydělat nějakou stokorunu. Hledá totiž komparzisty: dospělé (a vlastně i dospívající) ženy i muže všeho věku, kteří se nebojí vystoupit před kamerou. Konkrétnější požadavky filmaři na většinu místních spolupracovníků nemají – vyjma toho, aby byli schopni dostavit se včas na zadané místo natáčení; dopravu totiž zajišťovat nebudou. Najdou se ale i poněkud speciální role – jak alespoň naznačuje facebooková nabídka. Pro natáčení v Příbrami na počátku srpna bude podle ní potřeba i pár předškoláků, v Berouně se na počátku října uplatní před kamerou dívka ve věku mezi 15 a 18 lety, která umí twerkovat – a pro filmování koncertu metalové hudby, jemuž bude v Kublově patřit noc z 20. na 21. srpna, jsou vítáni fanoušci, kteří vědí, jak to na takových akcích chodí. Od těch, kteří by měli chuť stát se alespoň na chvíli herci pod vedením režiséra Prušinovského, se nicméně čeká rozhodnutí už o nadcházejícím víkendu: nábor komparzistů se chystá v sobotu 13. července v tanečním studiu Double Cookies v Havlíčkově ulici v Berouně a v neděli 14. července v kublovské restauraci Na Slovance (tam však pouze mezi 10. a 13. hodinou). Rekordně nízká nezaměstnanost dál nepatrně poklesla Přečíst článek › Náhrada za herbicidy? Motyky i horká voda Přečíst článek › Staví se víc než loni: za čtvrt roku čtyři tisíce povolení Přečíst článek ›

Autor: Milan Holakovský