Starý pecky mají v tomto "kraji" skvělý ohlas, a tak i tentokrát si za zábavou našly cestu více než tři stovky návštěvníků. Ti hudbu od sedmdesátých až po písničky devadesátých let zbožňují.

Podívejte se: Králodvorské slavnosti se letos nesly v duchu místních pohádek

Všechny na úvod přivítal sám hostitel DJ Olda Burda a po chvíli se k němu přidal jeho kolega Petr Král. Spolu jim to jde skvěle už tři desítky let a jejich fanynky to dávaly pořádně znát.

Poté všichni přítomní DJ nastoupili na pódium. A následovalo velké překvapení. Všichni totiž obdrželi od fanynek LP desku s fotografiemi předchozích ročníků.

Ani tentokrát nechybělo tradiční společné fotografování a pak se už za mixážním pultem střídali DJ jeden za druhým.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.

Tato akce se uskutečnila ve spolupráci s městem Králův Dvůr a spousta návštěvníků a diskžokejů přispěla do kasičky dobročinné organizaci Klubíčko.

DJ Petr Král, Olda Burda, Jirka Pergl, Karel Huml, PJirka Melichar, DJ Buben, DJ Maak, DJ Sunny, Yarda, Milan Mošna Michal Prošek Petr Eliáš, Roman Letl, Rosťa Sahulka a Radek Žák přislíbili, že příští rok určitě přijedou, protože tak skvělou náladu jen málokde zažijí. Jen velká škoda, že si tuto příležitost nechali ujít Aleš Růžička. Přéma Landa, Luděk Hubáček a Radek Lukáš.

Hostitel Olda Burda už začíná zpřádat plány na příští rok, a tak všichni se těší, jestli se mu povede dát dohromady partu, se kterou kdysi začínal dělat diskotéky na Berounsku, tedy i s Alešem Růžičkou nebo dokonce s Leošem Marešem.