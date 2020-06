Spekulace o tom, zda se vůbec o letošních prázdninách uskuteční lidmi velmi hojně navštěvované festivaly, vypukly koncem dubna, kdy se začalo hovořit o rozvolňování vládou přijatých opatření. Už tehdy se ale ministr zdravotnictví Adama Vojtěch (ANO 2011) nechal v slyšet, že letní festivaly s tisíci či desetitisíci návštěvníky se letos v létě neuskuteční.

Pořadatelé od té doby vyčkávali na konkrétnější instrukce. Jenže jak se ukázalo, že i když se situace každým týdnem vyvíjí k lepšímu, jsou organizátoři nuceni festival zrušit. Kvůli stále platným hygienickým opatřením.

Jedním z největších kulturních festivalů, který se na Berounsku koná, jsou HradyCZ – unikátní festival putující po významných českých a moravských hradech. Ty měly 10. července odstartovat na Točníku a Žebráku již svůj šestnáctý ročník. Neodstartují. Organizátoři letošní ročník zrušili.

„Milí fanoušci Hradů, je nám to moc líto, ale musíme vyhlásit kapitulaci a vyvěsit bílou vlajku. Ačkoliv jsme se usilovně bránili a velmi se snažili, hradby našich Hradů padly pod náporem opatření proti koronaviru,“ napsal Michal Šesták a Viktor Souček za realizační tým festivalu na oficiálních webových stránkách festivalu.

A mimo jiné ještě uvedli: „Ti z vás, kteří si již zakoupili vstupenky, si jistě kladou otázku, jak s nimi naložit. Velmi nám v této nelehké situaci pomůžete, pokud si je ponecháte. Zakoupené vstupenky budou platit na příští ročník festivalu Hrady CZ 2021. Budeme se snažit, aby hudební program zůstal co nejpodobnější letošním plánům. Termíny příštího ročníku festivalu zveřejníme po prázdninách. Pokud by Vám nevyhovovalo nové datum právě Vašeho hradu, umožníme vám lístek vyměnit za jiný.“

V Berouně se o uplynulém víkendu měla uskutečnit akce s názvem Berounské hradby. Kvůli hygienickým nařízením ji muselo město také zrušit. To byla ale podle mluvčí berounské radnice Jitky Soukupové poslední zrušená akce. Jiné se již neruší. Stejně tak se nakonec v Berouně pojede 18. července jeden ze seriálu závodů Kola pro život, který je určen nejen pro zdatnější jezdce, ale i pro rodiny s dětmi. Berounská trať bude premiérová, zázemí závodu bude hostit zdejší kemp.

Hojně navštěvované akce jsou nuceni rušit či radikálně omezit i organizátoři v sousedních regionech. Letos se například nepojede Slánský okruh, který patří mezi nejvýznamnější národní veteránské akce.

„I kdyby covid nařízení v dalších týdnech rozvolnila, nedokážeme v potřebném termínu zajistit nutná povolení a průjezdy trasou, rozmístění dopravních značek, atd. Na pořádání akce je potřeba řady povolení policie, úředníků, včetně hygieniků. Pokud by se podmínky s covid omezeními měly v průběhu organizace setkání ještě změnit, je to, kromě jiného, velká finanční zátěž s nejistým výsledkem, kterou by Klub historických vozidel Slaný (KHV) neměl následně jak nahradit. Dotaci na soutěž dostává klub částečně od města a všichni jeho členové se podílejí na organizaci akce dobrovolně, " vysvětlil úskalí ředitel Slánského okruhu Martin Nič.