První sešit vyšel v nakladatelství Orbis 15. května 1969 s názvem Vynálezy profesora Myšpulína v nákladu 300 tisíc kusů. Byl do tří týdnů rozebrán. Právě velký zájem veřejnosti si vynutil pokračování, ze Čtyřlístku se stalo podpultové zboží. Zpočátku vycházel nepravidelně a nečíslovaně. Postupně se proměnil v pravidelně vydávaný časopis. Dnes vychází dvacet čísel ročně (z toho čtyři dvojčísla) a počet vydaných výtisků se blíží k sedmi stům.

Otcem příběhů Čtyřlístku je kreslíř Jaroslav Němeček. On i jeho žena Lucie jsou s ním a s jeho hrdiny - psí slečnou Fifinkou, prasátkem Bobíkem, králíkem Pinďou a kocourem Myšpulínem - spjatí dodnes. „Čtyřlístek pro mě znamenal a znamená šťastný život,“ říká Jaroslav Němeček, který nejprve kreslil krátké komiksy do časopisu Mateřídouška a pro příběhy Čtyřlístku se inspiroval zejména zahraniční produkcí zpoza „železné opony“.

„Myslím, že lásku, která je mezi námi, dáváme i do Čtyřlístku. A proto jej děti rádi čtou. Dospělí zase říkají, že mají pocit, že z něj na ně dýchá něco hezkého a milého, že se jeho prostřednictvím vracejí do starých časů. A to nás těší,“ doplňuje Lucie Němečková.

První čtyři příběhy napsal Jaroslav Němeček sám. Pak začal spolupracovat s Ljubou Štíplovou, která vybavila postavičky charaktery a napsala více než dvě stovky historek. Od roku 1991 do roku 2019 se na příbězích Čtyřlístku autorsky podílelo více než třicet dalších autorů, například Hana Lamková, Josef Lamka, Stanislav Havelka, Jiří Poborák, Richard Svitalský a Jiří Čehovský.

V běhu času

V Muzeu hlavního města Prahy se teď mohou děti s hrdiny slavného obrázkového seriálu seznámit prostřednictvím původních kreseb a interaktivních her. Základní koncept výstavy tvoří dům Čtyřlístku situovaný do městečka Třeskoprsky. Je rozdělen na čtyři místnosti, z nichž je každá věnována jedné figurce z komiksu.

V Myšpulínově garáži na návštěvníky čeká podivuhodné čtyřlístkovské vozidlo chronolet, ve Fifinčině kuchyňce zjistí, co tato psí slečinka ráda vaří, v tichém koutku si mohou prohlédnout krátký film Signály z neznáma, vstoupit do tajemného lesa a hradu nebo si zahrát pátrací hru Za tajemstvím Pindruší.

Svět slavného komiksu a kontext doby navíc mapuje časová přímka s připomínkami významných událostí v životě časopisu, Prahy i České republiky. Výstava s názvem 50 let se Čtyřlístkem potrvá do neděle 1. září.