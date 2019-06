Pohádka se má v kinech objevit 5. ledna příštího roku. „Půjde opět o klasickou pohádku, kterou budeme natáčet i v jižních a západních Čechách. Vypráví příběh chudé dívky, která se vydá do světa vysvobodit zakletého prince,“ naznačuje děj režisér Zdeněk Troška.

Aninka žije na statku se dvěma nafoukanými sestrami, kterým musí neustále sloužit. Jednoho dne najde pírko, jehož pomocí si přivolá prince Vítka, zakletého do ptačí podoby. Když zlé sestry zjistí, že se Aninka schází s pohledným mladíkem, pírko jí vezmou, zničí a Vítek zmizí. Jedinou možností, jak zlomit jeho prokletí, je, že ho Aninka najde kdesi ve světě. A tak se dívka vydává na cestu za záchranou svého milovaného. Jejím průvodcem se stává vodník, jehož na počátku putování zachrání před zlým sedlákem. Společně prožijí řadu dobrodružství i legrace. A přestože vodnická kouzla dokáží Anince pomoci, jak k uzdravení nemocných, tak na obranu proti loupežníkům, k záchraně Vítka bude potřeba především pravá láska.

„Vodník v této pohádce je v podstatě druhou hlavní postavou, doprovází Aninku na cestách a pomáhá jí v překonání nečekaných překážek. Je to milý, usměvavý, veselý, zelený chlapík, kterému chutnají buchty s mákem, víno a jahody. Spolu s čertem jsou mými nejmilejšími pohádkovými postavičkami,“ představuje oblíbenou českou pohádkovou figurku Zdeněk Troška.

Zakleté pírko je pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat protivenství. A o tom, že být dobrý je jednou z největších hodnot, které v životě máme. „Dobré chování a pomoc bližnímu se z našeho života velice rychle vytrácí. A proto je nutné si to stále připomínat. Není nic hezčího, než když zvítězí dobro nad zlem. A tak by tomu mělo být nejenom v pohádkách,“ přeje si Zdeněk Troška.

Jako Aninka se představí v hlavní roli osmnáctiletá Anastasia Chocholatá, kterou diváci aktuálně znají jako sestřičku Evu ze seriálu Modrý kód. Osmnáctiletá herečka má za sebou účinkování v řadě televizních seriálů, objevila ve Vyprávěj, zahrála si také v Ohnivém kuřeti, Jetelíně nebo Tátech na tahu. Na filmovém plátně debutovala v oceňovaném filmu Jiřího Mádla Pojedeme k moři. Dále si v pohádce zahrají například Petr Urban, Šárka Vaculíková, Lucie Polišenská nebo Marek Lambora. Ze známějších jmen pak Martin Stránský, Dana Syslová, Jitka Smutná nebo Václav Svoboda.

Dělám pohádky pro dospělé. Děti už sledují něco jiného, říká režisér Troška

V historickém skanzenu začal režisér Zdeněk Troška natáčet už svou devátou filmovou pohádku. O čem bude? A na které herce se diváci mohou těšit? I o tom jsme si s režisérem během přerovského natáčení povídali.

V přerovském skanzenu už točíte několikátou pohádku. Víte, kolikátá to vlastně je?

Já jsem tady už popáté. První dva díly Z pekla štěstí jsme točili v této chalupě (ukazuje). Pak tady byla Čertova nevěsta a Čertoviny, to se točilo v horní velké chalupě, takové té nóbl s vyřezávaným štítem. A teď jsme v této chalupě, ve které jsme ještě nikdy netočili.

Vidím za vámi i živé zvíře, konkrétně kozu.

No, bohužel. Koza, kůzlata, slepice, kachny, králíci….takže jsem si opravdu zadělal. Ono se to hezky napíše. Ale pak to točte.

Nechtějí poslouchat?

Nechtějí poslouchat a dělají si, co chtějí. V momentě, kdy řekneme Akce!, zalezou pod vůz, do stodoly, do stínu a najednou je dvůr prázdný. Tady všichni naháníme ze všech stran, aby v tom záběru alespoň chvilku byla.

Natáčení má pokračovat do konce června. Kam se z Přerova přestěhujete?

Tak různě po vlastech českých. Já vám to nemůžu říct, protože když řekneme, kdy kde budeme, přijdou tam davy lidí. Pak je při natáčení nestačíme vyhánět, protože všude vykukujou, za stromama, za barákama a hrozně zdržujou.

Ona už vaše produkční psala, že pojedete do jižních Čech…

Paní produkční!!!! (Volá do dáli a tváří se naoko nazlobeně. Zdáli se ozývá „Ale já psala jen do jižních Čech. Ty jsou velké.“) Ano, takže pojedeme do jižních a západních Čech. Jsem se úplně orosil.

Vy při natáčení nemáte své pověstné žabky?

Jsou v kufru auta. Včera byla při natáčení ještě zima a pršelo a já jsem dostal nařízeno, abych se pořádně oblékl a obul, abych nenastydl. Protože nemocný režisér je na prd, co si budeme povídat. Takže jsem si musel vzít boty.

Jakou očekáváte reakci na vaši novou pohádku?

Jako od koho myslíte? Od Spáčilový? (smích). Ne, já to nedělám pro paní Spáčilovou and company, já to dělám pro normální lidi, které ty pohádky baví a těší se s nimi. My jsme se tu o tom bavili a já vám řeknu, že vlastně dělám pohádky pro babičky, dědečky, maminky a tatínky. Protože děti už koukají na úplně jiný druh pohádek. To jsou takové ty Tranformers a jiné americké sci – fi. Ale my chceme zachovat formát tradiční české pohádky.

Kdy bude pohádka k vidění?

Pohádka přijde do předpremiéry 17. prosince. Do kin pak do běžné distribuce půjde 2. ledna.