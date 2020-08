Projekt Kořeny osobností má připomínat budoucím generacím nejen jedinečné dědictví přírody, ale také to nejlepší, co dokázal člověk,ať už v oblasti kulturní, sportovní nebo vědecké.

„Je naší elementární povinností pečovat o vzácné přírodní bohatství. V uplynulých staletích jsme však v této roli selhali a o mnoho z toho, co nám planeta Země nabízela, jsme nenávratně přišli. O to více si nyní musíme uvědomit, kolik ohrožených rostlinných druhů nám ještě zbývá a jak je důležité zabránit jejich úplnému vymizení,“ řekl ředitel botanické zahrady Bohumil Černý s tím, že projekt Kořeny osobností má nejen přispět k tomuto uvědomění, ale také obecně seznámit atraktivním způsobem veřejnost s vzácnými botanickými exponáty.

„Doufám, že se v průběhu srpna obyvatelé Berouna najdou čas a výstavu zhlédnou. Je to určitě i výborná pozvánka na návštěvu pražské botanické zahrady. V Berouně máme k přírodě velmi blízko, řada občanů má své vlastní zahrádky a možná by se i pan ředitel botanické zahrady divil, co dokážeme vypěstovat,“ pochválila Berouňáky starostka Soňa Chalupová.