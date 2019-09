Beroun obdržel jedinečnou českou premiéru tuto skulpturu vystavovat právě na Husově náměstí po dobu třech týdnů a poté zamíří do polského města Brzeg. Slavnostního odhalení, které s umělkyní provedla starostka města Soňa Chalupová si nenechalo ujít velké množství vzácných hostů jako například poslankyně Věra Kovářová a poslanec Martin Kupka. Přítomni byli také zástupci partnerských měst německého Goslaru a polského Brzegu.

O hudební doprovod se postarala hudební skupina The Surprise. A co vlastně LOVE HATE znázorňuje? Staví obě lidské emoce proti sobě - z jedné strany je nápis Love - láska, který lze z druhé strany číst Hate - nenávist. Je to živý symbol. Skulptura je symbolem pro sjednocenou, mírumilovnou a svobodnou Evropu.

AUTOR: Pavel Paluska