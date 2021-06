Český snímek Bábovky v úterý 1. června patnáct minut před dvaadvacátou hodinou zahájí letní sezónu berounského letního kina. „Obraz i zvuk jsou perfektně vyladěné, areál hezky uklizený a teď už se jen těšíme na diváky,“ řekl manažer provozu kina Jan Beznoska.

Letní kino. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Martin Vokurka

Kvůli pandemii se stejně jako v minulém roce paradoxně začíná promítat o měsíc dříve. „Normální sezona bývá v červenci a srpnu. Časnější zahájení jsme si díky covidu vyzkoušeli už loni, kdy jsme začali také v červnu, když se rozvolnilo a mohlo se vyrazit za zábavou alespoň do venkovních prostor. Docela se to osvědčilo, přestože počasí v červnu nebývá tak stabilní jako o prázdninách. Ještě bývají chladnější večery, ale divákům to vůbec nevadilo. Budeme promítat i část září, pokud bude teplo,“ vysvětlil Beznoska.