Berounsko – Tradiční historické slavnosti označované jako královský průvod patří v sobotu i v neděli okolí Berounky. Již po třinácté se koná novodobé putování Karla IV. s replikou císařské koruny z Prahy na Karlštejn.

Karlštejn | Foto: Deník / Milan Holakovský

Cesta z Radotína na okraji Prahy až do Karlštejna připomíná někdejší transporty skutečných císařských korunovačních klenotů, jež Karel IV. nechával vystavovat na nynějším Karlově náměstí (kdysi Dobytčím trhu) v rámci svátku svátostin. Tedy oslav svátku Kopí a Hřebů Páně (slovy dobových vzdělanců Festum Lanceae et Clavorum Domini), spojeného především s ukazováním relikvií. Korunovační klenoty i další poklady tak bylo nutno nejprve převážet do Prahy a pak zpět do místa bezpečného uložení na hradě Karlštejn. V tamější Kapli sv. Kříže.