Je tomu 50 let od roku, kdy vzniklo partnerství Lossiemouthu s německým městem Hersbruck. K této příležitosti vyjel soubor na jakési turné, aby společně s občany a představiteli obou měst kulaté výročí oslavili. Povedlo se, že se mohli přijet podívat také do středočeského města.

„Beroun je řadu let v partnerském vztahu s německým městem Goslar. To má zase uzavřené partnerství s Forresem, městem, které leží zhruba 14 mil od nás a je součástí hrabství Moray. A protože zastupuji všechna partnerská města v našem regionu, často do Goslaru jezdím. A tady vzniklo to propojení, když jsem zde potkal zástupce Berouna a bylo nám nabídnuto se přijet podívat také k vám,“ prozradil James Allan, předseda asociace, která zaštiťuje partnerství měst v hrabství Moray.

Zítra se delegace vrací do Hersbrucku, kde se uskuteční velká oslava kulatého výročí. O měsíc později se němečtí zástupci vydají do Skotska, kde rovněž proběhnou slavnosti.