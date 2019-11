Hudební část měla pevně v rukou manželka Vláďi Holuba, Helena, která usedla za klavír a její hudební kolega, trumpetista Miroslav Kejmar. Poté již slovo patřilo tomu z těch výřečnějších pánů fotografů, tedy Vladislavovi Holubovi, který přítomné přátele a hosty nejprve přivítal, poté si přichystal papír z proslovem, aby v zápětí ho opět začal žmoulat v ruce a poté mluvil bez něj.

Popovídal o svém kolegovi Radkovi Borovkovi, že rád fotí lidi a přírodu a on zasejc divoká zvířata. Dále uvedl, že cesty podnikají sami bez pomoci cestovních agentur používají totiž Radkův expediční vůz, který má trvale parkovaný v Africe a ten, že jim poskytuje komfortní a spolehlivé zázemí pro tyto cesty po neexponovaných a neznámých místech, čímž je každá z jejich expedic originální. A proč Afrika čtyřma očima? No to jednoduché dvě oči Vládi a dvě oči Radka.