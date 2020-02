Co Jan nerozházel, Karel neušetřil, Václav nepropil a Zikmund nedostal. Tak zní podtitul výstavy Mince doby lucemburské, která bude v sobotu dvě hodiny po poledni zahájena v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy. Připomíná současně charakteristiky českých králů z lucemburské dynastie rozkošné jak svou stručností, tak výstižností.

Svatováclavská koruna. | Foto: Archiv KÚ Středočeského kraje

Unikátní numismatický soubor si sice návštěvníci mohou přijít prohlédnout až do 14. června – vyplatí se ale neotálet. Do úterý 11. února bude k vidění také koruna, která však rozhodně není mincí. Replika svatováclavské koruny, již pro svou korunovaci českým králem v roce 1347 nechal podle vlastního návrhu vyrobit Karel IV. (a bylo tehdy použito i zlato z jílovského zlatonosného pásma). Pak se tato kopie, standardně uložená v Galerii Středočeského kraje GASK v Kutné Hoře, avšak často využívaná k propagačním a prezentačním akcím, přesune do expozice Středočeské centrály cestovního ruchu na veletrhu Holiday World.