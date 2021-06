Odborná porota, složená z výtvarných umělců, díla vytřídila a podle jednotlivých kategorií vyhodnotila. Kromě poroty hlasovala pro své favority také veřejnost. „Hlasování se zúčastnilo přes 25 tisíc lidí,“ řekla koordinátorka projektu Andrea Borovská.

Do soutěže se zapojilo 433 škol z Čech a Slovenska, ovšem autoři poslali své práce z Německa, Brazílie, Indie a ze Spojených arabských emirátů. Velmi silná byla účast berounských škol. „Ze zdejší Základní umělecké školy Václava Talicha přišlo do soutěže 95 prací, a to nejen od žáků, ale i učitelů a amatérských výtvarníků, kteří zde navštěvují večerní kurzy malby. Z berounského gymnázia dorazilo 32 prací a z pedagogické školy soutěžilo devět prací. Účastnili se také žáci berounských základních škol včetně škol v okolí, například z Hýskova či Litně,“ doplnila Borovská.

Regionální zástupci si vedli znamenitě. „Jména žáků berounských škol se velmi často objevují na předních místech výsledkové listiny. Porota například ocenila v kategorii žáků základních uměleckých škol Kláru Vindišovou, Adélu Petrákovou, Lucii Nejedlou a Biancu Burkertovou ze Základní umělecké školy Václava Talicha. V konkurenci 590 účastníků této kategorie je to opravdu velký úspěch,“ dodala Borovská.