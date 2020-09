V roce 2014 uplynulo dvacet let od chvíle, kdy slavná operní pěvkyně a filmová herečka Jarmila Novotná zemřela. A její milovaná Liteň na ni nezapomněla. Před šesti lety si ji připomněla velkolepým koncertem přímo na nádvoří statku, který byl svého času největším v Čechách. Právě zde totiž Jarmila Novotná strávila část života se svým manželem Jiřím Daubkem, jehož šlechtickému rodu místní zámek i statek patřily.

Zásluhou zakladatelky Občanského sdružení Zámek Liteň Ivany Leidlové sledovalo více než tisíc diváků koncert čtyř operních sólistů, kteří společně ještě nikdy nevystupovali – Martiny Janků, Adama Plachetky, Dagmar Peckové a Štefana Margity. Doprovázel je orchestr Prague Philharmonia za řízení neméně slavného dirigenta Jiřího Bělohlávka.

Na programu byly předehry a známé árie z oper Don Giovanni, Cosi fan tutte, Il Re Pastore, Kouzelná flétna, Evžen Oněgin či Sedlák kavalír. Na závěr rozehřál trochu prokřehlé publikum duet A. Plachetky a Š. Margity jako Jeníka a Kecala ze Smetanovy Prodané nevěsty.

Jarmila Novotná naštěstí po sobě zanechala rozsáhlý archiv fotografií a písemností. Ve střední části koncertu bylo tak možné představit její život v mnoha snímcích a zajímavých podrobnostech. Mezi její obdivovatele patřil například T. G. Masaryk i jeho syn Jan, s nímž v době exilové vlády v Londýně natočila Lidické písně. Jan Masaryk doprovázel její zpěv na klavír.



Poté, co v roce 1939 uprchla s rodinou před nacismem za oceán, stala se sólistkou Metropolitní opery v New Yorku. Na jejích prknech působila plných sedmnáct let a měla zde 193 vystoupení. Překonala tak i svou předchůdkyni Emu Destinnovou, u níž se několik měsíců učila zpěvu.



V roce 1947 hrála v americko-švýcarském filmu Poznamenaní roli matky, která hledá svého syna ztraceného během 2. světové války. Dětskou roli jejího syna hrál Ivan Jandl, který za ni získal filmového Oscara – jediného Oscara pro českého herce v historii vůbec.



Koncertu v Litni se před šesti lety zúčastnil také syn Jarmily Novotné šestasedmdesátiletý George Daubek. „Naše rodina má zde v Litni rodinnou hrobku. Jsou v ní pochováni otec i matka. Věřím, že i tam se dnes slaví,“ řekl tehdy dojatý George Daubek v závěrečné strhující atmosféře krásného večera.