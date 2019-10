Současně je akce součástí Mezinárodního dne archeologie, při němž si archeologové i veřejnost ji po šesté připomenou nejen mimořádné archeologické nálezy a pozoruhodné lokality, ale i nadšení z jejich objevování, informovala Deník archeoložka a edukátorka Julie Tomsová.

Oslava Samhainu na Nižboru, stejně jako svátek Beltain na jaře, má už tradiční podobu. Však to bude již 16. ročník! Od poledne až do noci se slaví hudbou, tancem, připomínkou keltských řemesel, ale i lecčeho dalšího, co dnes víme o způsobu života v éře dávných Keltů. „Samhain je keltský začátek nového roku – a současně doba, kdy se stírá hranice mezi světem živých a mrtvých,“ připomněla Tomsová.

Z jejích slov vyplývá, že od současných Dušiček se tento svátek odlišuje, avšak lze nalézt i podobnosti. Keltové věřili, že jde o tajemnou noc, kdy se vytrácí předěl mezi naším a oním světem. Mrtví na několik hodin získají své tělo a přijdou se ohřát a poveselit k malým ohňům, které živí zapalují kvůli nim. Ohně však zřejmě měly také význam očistný; společně s obětinami představovaly přípravu na nepřízeň bohů před blížící se zimou. A veškeré dění mělo navíc rámec, který bychom dnes označili jako společenskou událost.

Slavnost Samhain na Nižboru nabídne vedle představení vyspělosti keltských řemesel program v podání bojovníků z Vousova kmene, taneční vystoupení skupiny Gall-Tír – a chybět nebude ani tradiční ohňová show. „Všeobecné veselí podtrhne živá hudba. Návštěvníci se mohou těšit na Dick O’Brass, na Nižboru již zdomácnělé, i na letošní novinky: kapely Lua a Jauvajs,“ uvedla archeoložka Tomsová, hovořící v té souvislosti o „načerpání energie dávných věků“.

Stranou pozornosti však při všem ruchu a veselí nezůstane ani archeologie, která nám poznatky o pravěkém životě zprostředkovává. Na děti čeká archeologická dílna, v rámci oslav si návštěvníci mohou prohlédnout stálou expozici o Keltech. „Poslední příležitost budou mít i ke zhlédnutí tematické krátkodobé expozice o prvorepublikové archeologii zahrnující i výzkum nedalekého slavného oppida Stradonice,“ upozornila Tomsová.

Připomněla rovněž, co za to: „Na celý program je vstupné pro dospělé 100 Kč, pro dítě 50 Kč a pro celou rodinu 200 Kč.“