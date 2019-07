I když počasí bylo po celý den slunečné a nadprůměrně teplé, začali se návštěvníci okolo 19. hodiny pomalu ale jistě scházet již na první kapelu, což tentokráte byly Staropražští pardálové. Ti si vzápětí podmanili publikum a tak stanem zněly písničky staré Prahy. To už ale za stanem ladil jednu ze tří kytar písničkář Pavel Dobeš, který Pardály po hodině vystřídal spolu s Tomášem Kotrbou.

U stánků se již shlukovali stále příchozí návštěvníci, kteří si přišli nejen za jimi oblíbeným hudebním žánrem, ale i dobrým pivem a skvělou klobáskou či sklenkou příjemně vychlazeného vínka.

Jak již to bývá, festival zakončují ty nejúspěšnější hvězdy a ne jinak to bylo i v Králově Dvoře. A tak i pohled do králodvorského zámeckého stanu byl velice příjemný, jelikož závěrečný vystupující František Nedvěd & Tie break přilákal na své vystoupení na tři stovky návštěvníků.

Pavel Paluska