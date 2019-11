Tip Deníku: Ženskost v podání nejlepších světových umělců

/FOTOGALERIE/ Již čtvrtý ročník největšího tuzemského burlesque festivalu se uskuteční již tento víkend. Od pátku 8. do neděle 10. listopadu přijede do Prahy pětašedesát umělců z celkem třiadvaceti zemí světa. Hlavním tahákem letošního festivalu je duo Kitten N´Lou z USA, které se pyšní titulem z roku 2019 v kategorii nejlepší malé skupiny v prestižní souteži Burlesque Hall of Fame v Las Vegas.

Burleska. | Foto: Bohemian Burlesque

Dalšími hosty jsou Clea De Velour z Francie, boylesque performer Hedoluxe z Německa a Ebony Silk z Velké Británie. Burleska v sobě spojuje tanec, divadlo, hudbu a retro módu v erotické smyslnosti oslavující ženské i mužské tělo každé velikosti a věku. Umí být komická i vážná, romantická i nespoutaná a vždy nabízí nevšední, jedinečný zážitek a třpytivou podívanou s pompézními kostýmy. „Můžete se těšit i na atraktivní kabaretní vystoupení jako je akrobacie nebo zpěv. Úvodní akce festivalu se odehraje ve čtvrtek sedmého listopadu v novém prostoru Cabaretu Des Péchés v Brně v pasáži Jalta. Tam má produkční společnost Bohemian Burlesque i stálé angažmá. Poté se akce přesouvá do Prahy,“ vysvětlila organizátorka festivalu Lucie Čihánková alias Angelica G. L´Amour, která se představí během akce jako moderátorka i performerka. Gala show v pražském Grand Hotelu Bohemia Jen ti nejlepší ze světové i české burlesky se představí na jedinečné gala show v barokním sále Boccaccio Grand Hotelu Bohemia. Pořadatelé připravili pro diváky tři kategorie lístků tak, aby si každý mohl vybrat pro sebe ten nejlepší zážitek. „Večer si zde můžete užít ve velkém stylu s luxusní tříchodovou večeři a lahví vína nebo si pořídíte VIP lístky u stolečku blízko pódia s občerstvením a drinkem v ceně, případně standardní místa na sezení. V rámci doprovodného programu si můžete též zasoutěžit o nejstylovější outfit, získat ocenění nejlépe oblečených diváků a ceny od sponzorů akce,“ řekla Lucie Čihánková. „Na festivalu každý umělec představuje jen jedno číslo a mezi nimi jsou nejen ta klasická, ale i fetish nebo komická čísla, případně boylesque (mužská burleska) a máme i čísla radikální a politicky angažovaná. Každá show v rámci festivalu je jiná,“ doplnila Lucie Čihánková. Bohemian Market a Bohemian Queen Pokud už jste propadli kouzlu burlesky a rádi byste si pořídili nějaké retro doplňky nebo oblečení, určitě zavítejte v sobotu na akci Bohemian Market do Divadla Metro na Národní třídě v Praze, kde si budete moci užít nejen nákupy, ale i festivalovou atmosféru. “Na Marketu budou vystupovat nadšené burlesky z celého světa. K vidění bude několik fashion přehlídek, stand up comedy a proběhnou rozhovory s našimi hlavními hosty,” dodala Lucie Čihánková. Večer pokračuje festival závěrečnou nocí Bohemian Queen Night, kde hvězdná porota hostů festivalu zvolí Bohemian Princess a Bohemian Queen 2019 z řad dvanácti soutěžících z celého světa. V druhé části večera vystoupí sami porotci. V neděli festival zakončí série workshopů na různá témata opět s hosty festivalu. Program pátek 8.11. 2019: Bohemian Cabaret Prague

Bocacio Hall, Grand Hotel Bohemia, Králodvorská 4, Praha 1, 19:30 sobota 9.11. 2019: Bohemian Market

Divadlo Metro, Národní 25, Praha 1, 12:00 - 18:00 sobota 9.11. 2019 Bohemian Queen Night

Divadlo Metro, Národní 25, Praha, 21:00 Tip Deníku: Zpátky na Národní. Výstava vrací třicet let staré obrazy Přečíst článek › Tanečníci soutěžili v Plzeňce o Velkou cenu Berouna Přečíst článek ›

Autor: Redakce