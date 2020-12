Chez Pauline vábí a voní francouzským venkovem

I přes covid omezení si lidé si k jejímu okénku hned našli cestu. Dovnitř sice v těchto dnech nesmí, ale pestrá skladba nápojů, kávy a denně čerstvých a pokaždé jiných zákusků a dalších dobrot, lákají zákazníky napříč generacemi. Kávu do ruky a něco k zakousnutí s sebou. „Velkou radost mi udělala například jedna zákaznice, která ochutnala moji limonádu, zamyslela se a řekla: „Tu chuť znám. To už jsem někde pila, ale kde to bylo? A pak vyhrkla, no ano, v Kladně v Chez nous! Já vás v té roušce nepoznala.“ „To byla asi moje největší odměna,“ přiznává Pavla. „Přesně tak jsem to chtěla, přenést i do Slaného atmosféru a ducha našeho původního podniku,“ dodává Pavla.

Zdroj: Deník / Michal Bílek