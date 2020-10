Jiří Jupa: Jeho závodnický talent ocenil i Jackie Stewart

Jiří Jupa závodí dodnes, na okruzích ho můžete potkávat pomalu každý víkend. Občas někomu otestuje jeho nového čtyřkolého miláčka, ale vyzkoušet si vedle něj můžete třeba i zážitkovou jízdu ve speciálu. Využívají to bohatí lidí, ale třeba i umělci. Speciální vzpomínku má na zpěváka skupiny Kabát Josefa Vojtka. Ten první dvě kola zážitkové jízdy mlčel a Jupa získal dojem, že ho to nebaví. A tak šlápl na plyn. „Nevím jsem boxové zdi bouchl zrcátko, to někdy děláme. On se strašně lekl a řval, že nás chci zabít. Nakonec jsme se tomu zasmáli a on hned do kamer povídal, že jsem blázen a že mi to jednou vrátí. Povedlo se mu to na koncertě v Plzni, kam mě pozval. V zákulisí měl s bubeníkem Hurvajsem lehce opili a najednou slyším, jak mě Vojtek zve na podium, že prý lidem představí toho magora, co ho vozil v Brně. Polil mě neskutečný pot a hrůza, ale nějak jsem to zvládl a nakonec jsem se na pivu dobře pobavili,“ vzpomíná na setkání s Kalamity Jane a Burlaky od řeky Volhy.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika