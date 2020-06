Denisa Jeřábková: Moc se mi na Berounsku líbí

Cílem projektu je informovat lidi o zajímavých akcích a tipech na výlet, ale také to, aby ten, kdo bydlí ve Zdicích, Králově Dvoře, nebo v Berouně, nemusel v budoucnu jezdit nakupovat mimo region, ale zašel si koupit maso k místnímu řezníkovi, zajel si pro bedýnku se zeleninou k místnímu farmáři, pro nitě a šití si zaskočil do místní galanterie a na jídlo si zašel do některé z místních restaurací.

Zdroj: Archiv: Denisa Jeřábková