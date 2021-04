Jak Eliška, tak i Ivana se vytrvale vzdělávají formou různých seminářů, které momentálně běží kvůli pandemii hlavně online, aby získaly nezbytné vědomosti o jednotlivých nabízených sortimentech. „Důležité opravdu je, abyste věděli, co která bylinka umí a na co se dá doporučit. Víme například, jak co s čím reaguje a podmínky, kdy by se určité bylinky neměly užívat,“ vysvětluje Eliška. Kurzy a semináře se dělají každý měsíc. U seminářů to ale nekončí, věnují se úzce i související literatuře. Například knížce Řekni mi, kde tě bolí, a já ti řeknu proč od Michela Odoula, kterou zrovna společně v obchůdku U Levandule četly.

Sestry Eliška a Ivana si splnily sen, když si otevřely krámek s bylinkami s půvabným názvem U Levandule.Zdroj: Deník/Radek Kaša