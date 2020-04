Elizabeth Kopecká: Pomáhá Jágrovi s kladenským hokejem a sní o dráze zpěvačky

Co dělat, aby se člověk prosadil v drsném světě showbyznysu? Podle Elizabeth je to hodně o štěstí a schopnosti být ve správnou chvíli na správném místě. „Mockrát jsem to chtěla vzdát, protože samozřejmě existuje protekce, kontakty… Já dala před časem stranou svůj sen stát se zpěvačkou a hlásila se na FAMU na produkci, později na humanitní vědy. Ale jednou mi kamarád pozval do Café baru Savoy, kde seděli režisér Jakub Kohák, Slávek Horák a Honza Muchow. Měla jsem zazpívat a Honza Muchow mě poté pozval do studia. Byla to právě jedna z těch náhod, které vám mohou pomoci.“