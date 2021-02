Fotbalista Jan Mojdl střílí góly dál, ale před ligou dostala přednost práce

Rpety nebo Verpety? Domácí v tom mají jasno!

Vesnička dva kilometry od Hořovic vyslala do světa větší počet fotbalistů, vzpomeňme třeba Martina Šlapáka, který hrál důležitou roli v Příbrami. Kam ale jezdí soupeři? Do Verpet, tvrdí ti z okolí. Do Rpety zase ti další, kteří neznají místní slang.

Nějaké společenské nebo sportovní hemžení ve Rpetech stejně jako v mnoha jiných vesnicích teď utichlo. „U nás ve Verpetech, jak to říkáme (smích), se toho poslední dobou moc neděje, a to hlavně z důvodu koronaviru. Jinak si myslím, že jsou Rpety nejaktivnější vesnicí, co se týká společenských akcí široko daleko,“ řekl výborný fotbalista.

Mojdlovi rodiče žijí také ve Rpetech a jsou v pohodě: „Hlavně jsou zdrávi, což je nejdůležitější. A navíc sportovně aktivní. Chodí na procházky, a když napadl sníh, tak byli na běžkách, takže určitě nejsou zalezlí doma.“

Rpetský Jan Mojdl prošel Příbramí, Hořovickem a nyní hraje v Komárově. Tady je s další slavným odchovancem Rpet Martinem Šlapákem.Zdroj: archiv Jana Mojdla