Fotbalový trenér Miroslav Supáček sází na zdravý selský rozum a umění motivovat

Zpět na fotbalové trávníky. Do páté třídy na základce v Nižboru hrál na vesnici. Tráva do půlky lýtek, dva tři míče na třicet dětí. Takové byly Miroslavovy začátečnické fotbalové krůčky. Jeho prvním trenérem byl legendární pan Antonín Mach. Od šesté třídy dojížděl do základní devítileté školy do Berouna na Závodí. Dalším krůčkům se tudíž učil v okresním městě Berouně, kde už to byl opravdovější fotbal. Na hřišti pod mostem byl do devítky. Pak přešel tehdejší pontonovou lávkou přes řeku a ocitl se na stadionu bývalé Lokomotivy Beroun, kde působil až do vojny. Po návratu do civilu ho zlanařil klub z otcova rodiště, Baník Libušín, kde později kariéru zakončil. A přestup to byl za tehdy velké peníze - rovných pět tisícovek. Další štací byly Tuchlovice a Lány, kde strávil nějakých deset dvanáct let.