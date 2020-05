Jak rostl počet zájemců, rostl i počet a rozmanitost členů zvířecí rodiny. Ještě předtím, než se Helena s manželem přesunuli na statek do Chyňavy, pronajímala si stáj s pastvinami v Panenských Břežanech. Později s manželem usoudili, že je pro ně prostor nedostatečný, a přesunuli se právě na chyňavský Statek u Merlina. „Tenkrát jsme si mysleli, jak je to tu obrovské, že to nemůžeme nikdy zaplnit, no a teď přemýšlíme, kam bychom se ještě rozepnuli,“ dodala Helena Cynková.

Zdroj: Deník / Michal Bílek