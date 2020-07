Jana Nováková: Láska ke čtení a psaní mě zavedla k žurnalistice

A jak se dostala ke psaní? „Maminka byla knihovnice a už v době, kdy jsem chodila do mateřské školy, jsem jí chodila do práce „pomáhat“. Někdy v té době se zrodila má láska ke knihám a čtení obecně a od ní byl už jen krůček k vlastnímu psaní. Psát takzvaně do šuplíku jsem začala na prvním stupni základní školy. Poprvé to byla pohádka o velmi zvláštní rodině Krundiflíkových, kterou bych doma možná ještě někde našla. V pubertě šlo o fejetony, básničky i různé tématické články. S novinovým článkem „Peklo domova“ o domácím násilí, které jsem sama zažila, jsem (pod dívčím jménem Šulcová) v roce 2003 vyhrála Literární soutěž o cenu Filipa Venclíka,“ dodala Jana Nováková.

Zdroj: archiv Jany Novákové