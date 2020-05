Jana Večerková: Maminky mě požádaly, že potřebují děti utahat

Drtivou část svého života věnovala a nadále věnuje tanci. Jana Večerková je provozovatelkou taneční skupiny A. D. A., jejíž zázemí se nachází v prostorách Základní školy Kunratice. A taneční skupiny si na poli soutěží vůbec nevedou špatně. Stačí rozkliknout na jejich oficiálním webu sekci úspěchy a je co pročítat. Ačkoliv taneční studio navštěvují defakto všechny věkové kategorie, kdy nejmladšímu tanečníkovi jsou tři roky a nejstarší tanečnici 58 let, veškeré tréninky vede Jana Večerková sama. „Doufám, že mi z některé z juniorek zůstanou věrné, nepohltí je puberta a budu jim moci předat nějakou skupinku,“ přála by si.

