Jarmila Štolcová: Ohromnou radost mi dělá, když vidím úspěchy dětí

Do svých 17 let chodila ke koním intenzivně. „V té době to bylo tak, že u koní se hlavně pracovalo. Díky tomu jsem se v devíti naučila i podojit krávu, ale ježdění bylo málo. Nebyl k dispozici ani trenér či stáj v okolí. Neměla jsem to štěstí, jako mají dnešní děti, že se od začátku učí správně jezdit a zacházet s koňmi. Byla jsem samouk. Člověk musel hodně načítat koně, aby jim porozuměl a uměl se k nim chovat. Knihy byly stěží dostupné, staří koňáci se o zkušenosti také nedělili. Bylo to zkrátka hodně o pozorování.“

Zdroj: Deník / Josef Rod