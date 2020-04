Jaroslav Kocourek: Odvahu mi dodali kamarádi

Jaroslav Kocourek je v Sokole činný i jinak. V současnosti působí jako pokladník ve volejbalovém oddílu, kromě toho se účastní i brigád, které se v rámci Sokola konají. Dříve Jaroslav reprezentoval komárovský Sokol ve volejbalu, a to po obdivuhodné čtyři dekády. Nyní se věnuje především pěší turistice a cyklistice. „Kolo mi vyhovuje, to je ideální. Člověk tak nezatěžuje páteř a přece jen, ta tělesná schránka je z těch 40 let volejbalu trochu opotřebovaná,“ upřesňuje Jaroslav Kocourek.