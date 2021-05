Jiří Ševčík: Z jeho nadšení pro starožitné předměty vzniklo muzeum

Nejprve se nevědělo, kde by mohly prostory nově vznikajícího muzea být. Shodou náhod se v tu dobu obci podařilo odkoupit historickou budovu bývalé školy, která byla původně určena pro nový obecní úřad. „Protože ta budova má letos už 199 let, přál jsem si tehdy, aby to muzeum vzniklo právě zde, protože to k její historii a věku samozřejmě výborně pasuje.“

Sběratelství Jiřího Ševčíka.Zdroj: Deník/Radek R. Kaša