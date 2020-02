Kynolog Miroslav Melichar: Při práci se psy se dost naučíte, třeba ohleduplnosti

Předchozí 1 z 5 Další Kynolog Miroslav Melichar: Při práci se psy se dost naučíte, třeba ohleduplnosti Ke kynologii jsem se dostal jako malý kluk, bylo mi třináct let. Narodil jsem se v roce 1940, takže už to je řádka let. Berounská kynologie má navíc stejné cvičiště od roku 1947, jsme stále na tom samém místě, což je zajímavé oproti jiným organizacím. Kynologie má v současné době hodně odborností – záchranářské psy, vodící psy, potom se dále dělí sportovní kynologie, třeba nejzajímavější trojboj stopa, poslušnost, obrana. Univerzální plemeno neexistuje. Záleží, pro kterou odbornost chcete psa používat. U pracovních disciplín se hodí plemena středního nebo většího vzrůstu, u agility se používají temperamentní, rychlejší a lehčí, protože tam překonávají překážky. Takový bernardýn by ten tunel, kterém mají psi prolézat, vzal s sebou. Co mě práce se psy naučila? Samozřejmě toho bylo hodně. Když děláte se psy, je třeba, abyste jim porozuměl, hodně je toho naučíte a i oni něco naučí vás. Když něco chcete psa naučit, tak vám to dá trpělivost, ohleduplnost a naučíte se ovládat, to je taková zásada. Kynologii bych nedoporučil těm, pro které je módní záležitost, že budou mít psa, že se tím budou chlubit. To je potom neštěstí. Kdo chce se psy dělat, musí si být vědom, jaké má možnosti. Když se někomu líbí velká plemena, ale bydlí v garsonce, tak to může být problém. Každému, kdo se tomu chce věnovat, bych doporučil, aby si to vyzkoušel, setkal se se psy, zjistil, jak je ochoten a schopen se jim věnovat a jaké má podmínky. Většina organizací nabízí lidem základní informativní výcvik pro pejskaře. Děláme to také tak, radí jim instruktoři, tam se lidé hodně naučí. Když se jim to líbí, zůstanou u nás a cvičí psy dále, třeba se dostanou k nějakému speciálnímu kynologickému sportu. Nebo se minimálně naučí se psem pracovat a ovládat ho tak, aby se k němu chovali správně a pes nikomu neškodil.

