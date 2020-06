Jeho výkony se ale zalíbily pozorovatelům mapujícím výkony českých mladíků v zahraničí a Čáp tak nastoupil za reprezentaci. Sám nezakrývá, že šlo o velký zážitek. "V prosinci mi přišla do klubu pozvánka na soustředění reprezentace do šestnácti let do Hodonína, na konci kterého jsme hráli dvojzápas se Slováky. Asi mi pomohlo, že jsme v minulé sezoně získali titul vicemistra Švýcarska a já jsem z týmu uhrál nejvíce bodů. Proti Slovákům se mi hrálo dobře, nahrál jsem na první gól a oba zápasy jsme vyhráli,“ usmívá se mladík, jenž musel absolvovat nelehký přejezd: ještě v neděli večer hrál ligový zápas ve Švýcarsku, celou noc jeli autem do Hodonína, kde byl v pondělí v devět hodin ráno sraz, pak čtyři náročné dny tréninků a dvou zápasů, a ve čtvrtek přes noc zase přesun do Švýcarska, protože v sobotu dopoledne se svým týmem hrál další ligový zápas. "Ale stálo to za to,“ neváhá s odpovědí.

Zdroj: archiv rodiny