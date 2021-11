S kreslením začal Lukáš už jako malý kluk a i když v jeho rodině nebyl nikdo podobně umělecky založený, naprosto tomu propadl. Podotýká, že díky kreslení si mohl vyvářet svůj vlastní svět, do kterého z reality rád a často utíkal. Svůj koníček rozvíjel už na základní škole v rámci kroužků a když došlo na výběr střední školy, ani na vteřinu neváhal a rozhodl se pro Střední školu designu a řemesel v Kladně, kde mohl spojit své umělecké nadání se zájmem o módu. „Chtěl jsem rozvíjet svou kreativitu a tvořit něco nového,“ dodává Lukáš.

Ačkoliv ho během studií bavilo kreslení i módní návrhářství, nechtěl se po maturitě věnovat módní produkci, a tak začal pracovat pro parfumerii, kde objevil svou další vášeň, parfémy a niche vůně. Díky svým znalostem z tohoto oboru se brzy stal školitelem zaměstnanců a Fragrance Masterem. V roce 2019 vyhrál účast na semináři ve Francii, kde navštívil francouzského tvůrce parfémů značky Dior Françoise Demachyho a seznámil se zde s výrobou parfémů od A do Z. Právě tématika parfémů se mu stala novou inspirací v kreslení.

„Kreslení se věnuji každý den alespoň hodinu. A to nejen kvůli tréninku, ale i proto, že je mou vášní a s nadsázkou se dá říct i závislostí. Nejlépe se mi kreslí na denním světle u okna. Abych se ke tvorbě naladil a ponořil se do sebe co nejhlouběji, poslouchám při ní klasickou hudbu. Nejraději mám Vivaldiho Čtyři roční období. Klasická hudba mě vždy uvede do stavu zenu a plného soustředění, které ke kreslení potřebuji. Nedokážu tvořit v rušném prostředí, tedy pokud se nejedná o kavárnu,“ řekl Lukáš.

Sen se mu splnil ve chvíli, kdy ho přes Instagram v roce 2020 oslovil módní časopis GRADE s pracovní nabídkou ilustrací. Tehdy si naplno uvědomil sílu prezentace na Instagramu a současně získal v kreslení větší sebevědomí. Protože odjakživa toužil tvořit ilustrace pro některý z předních módních časopisů, nabídku okamžitě přijal. Nyní pro časopis příležitostně vytváří ilustrace luxusních parfémů, které se vždy snaží zasadit do originální kompozice.

Poslední dobou se umělecky rozvíjí také ve svém zaměstnání v SEPHORA, pro jejíž interní trainingy na zakázku vyrobil trička s potiskem. „Celkem vznikly tři originální potisky inspirované secesním umělcem Alfonsem Muchou, které jsem propojil s tématikou parfémů, líčení a péče o pleť," popsal.

Tvorba na tabletu

V kreslení Lukášovi hodně pomáhá tablet, kde může upravovat a pozměňovat to, co vytvořil. „A to mi jako velkému perfekcionistovi naprosto vyhovuje,“ dodal Lukáš. Zhruba 60 procent vytvoří na tabletu a zbylých 40 dodělává ručně. Většinou jeho výtvarný proces probíhá v několika fázích. Nejprve na tabletu udělá skicy, případně celé kresby, které potom vytiskne a ručně jim za pomoci akvarelů dodá barevnost. Potom kresbu opět převede do digitální podoby. „Barevnost dělám ručně především proto, že miluji práci s akvarelovými barvami – na rozdíl od digitálních barev totiž dodají kresbám přírodní efekt,“ uvedl Lukáš.

Průměrně trvá Lukášovi jedna kompletní kresba týden. Každý den kreslí maximálně dvě hodiny a dílo tvoří postupně v několika fázích, aby nad výtvorem mohl déle a hlouběji přemýšlet. Ve své tvorbě se neřídí žádným konkrétním uměleckým směrem, ale tvoří si vlastní styl. „Z každého stylu a směru si vezmu to, co se mi líbí. Třeba na secesi obdivuji dekorativnost,“ doplnil Lukáš. Nejvíce peněz je ochoten investovat do papíru a štětců, na jejichž kvalitě si zakládá. U papíru si hlídá gramáž a texturu, u štětců materiál, možnost úchopu a hustotu.

Kromě kresby se občas rád pustí i do abstraktní malby. Ta mu na rozdíl od kresby umožnuje pracovat s čistou hlavou a volnou rukou. Kresba oproti malbě vyžaduje Lukášovu plnou soustředěnost, preciznost a cit pro detail a výraz.

Mezi Lukášovy největší vzory a inspirace patří ilustrátoři David Downton, Marc-Antoine Coulon a Alfons Mucha. Na Muchovi mu imponuje schopnost propojení symbolistického umění s marketingem. Právě ilustraci pro marketingové účely by chtěl jednou dělat i Lukáš. Tvrdí, že nejen módní průmysl, ale i beauty průmysl si zaslouží kvalitní umělecké pojetí. Jeho snem je tvořit ilustrace pro konkrétní kosmetickou značku či módní dům. Také by si jednou přál ilustrovat pro zahraniční mutace prestižních módních časopisů, jako je Vogue či Elle.

A co momentálně Lukáš chystá? Na Vánoce by rád spustil prodej limitované edice vlastních triček s potiskem inspirovaným módou a obdobím secese. Výtěžek z prodeje poputuje na dobročinné účely – pravděpodobně na podporu onkologicky nemocných dětí.

Veronika Martínková