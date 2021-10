V Mníšku pod Brdy, kde původně žil, si ještě jako kluk v panelákovém sklepu zřídil vlastní ateliér, kde rád tvořil. „Malování jsem se učil už od lidušky přes střední výtvarnou školu až po DAMU a Akademii výtvarných umění (AVU), kterou jsem studoval v letech 2002 až 2008 u profesora Michaela Rittsteina,“ začíná vyprávění Vladimír Větrovský a s úsměvem dodává, že šest let studují jen lékaři a výtvarníci.

Umělecky se více vyhranil až na střední škole, kam šel studovat umělecké kovářství. „Vždycky jsem chtěl dělat něco tvořivého, co za vámi zůstane. Tak jsme s tátou objeli všechny střední uměleckoprůmyslové školy. Od malička jsem doma také pořád něco kutil a vyráběl, a když mě vzal do Turnova, to mě úplně učarovalo. Nebylo jednoduché se tam dostat, kdy nás nakonec vzali pět ze sedmdesáti. Dodneška zde působí profesor Jan Masník, který je akademický sochař. Vedl nás hodě k výtvarné práci a učil základy kompozice a cítění prostoru v souvislosti s dějinami umění. Vedle toho jsme se učili i řemeslo – kovařinu. Takže to výtvarné gró mám právě odsud,“ vypráví.

A jak už to bývá, na výtvarnou akademii či DAMU není snadné se dostat. Opakované pokusy se nevyhnuly ani Vladimírovi. „Po Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově jsem se čtyři roky pokoušel dostat někam na DAMU nebo AVU. Ono to vůbec není snadné být na takové umělecké školy přijat. Pomohly i přípravné kurzy večerního kreslení v Praze pod vedením Jiřího Matějů. Načež se povedlo, že mě vzali právě na DAMU na scénografii, kde jsem si dobře rozuměl s profesorem Albertem Pražákem.“

Na DAMU strávil dva roky, kde se naučil scénické tvorbě. „Pro profesora Pražáka nebylo pojetí scénografie jako dekorace do divadla pro nějaký frontální pohled, pro něj to byl způsob myšlení. To mě moc bavilo,“ říká Vladimír u stolku v prostoru předsálí liteňského kina, které hned na první pohled zaujme svojí atmosférou.

Tu během covidové pauzy, kdy se nepromítalo, pomohly vytvořit vysloužilé filmové dekorace, plakáty a stará promítačka. Za instalací dekorace stojí právě on. „Tady jsem použil z Barrandova vyřazené dekorace. Koncept celého prostoru nyní slouží jako filmový bar a kavárna,“ popisuje zrod interiéru. Vladimír zároveň vede provoz kina, čemuž se rád věnuje i ve volném čase. „Je to spíš takový můj koníček,“ dodává s úsměvem.

Jak ho to v minulosti stále táhlo k malbě, nenechal se odradit a zkoušel dál přijímačky na vysněnou AVU. Povedlo se to v roce 2002. „V tom mém sklepním ateliéru jsem prostě dál tvořil a vždy jsem z toho podzemí vylezl na světlo a vezl ty materiály ukázat na AVU. Vždycky mě bavila práce Michaela Rittsteina, takže jsem se zkusil přihlásit i k němu. Moje věci se mu líbily, dostal jsem se do dalšího kola, nato se mi povedlo projít přijímačkami,“ říká.

Po vysoké škole dostal příležitost pracovat pro velké zahraniční produkce. „To se tu v barrandovských ateliérech zrovna točila Narnie a podobné velkofilmy. Tam jsme například tvořili tu zimní scénu se skříní,“ líčí. Vedle oblíbeného malování jeho hlavním zdrojem obživy je právě práce u filmu jako scénický umělec.

Pak tu jsou i zajímavé zakázky, kdy Vladimír stojí například za stálou expozicí Mraveniště, což je obří dřevěný labyrint tunelů, schovávaček a mostů pro děti, který je součástí Sladovny Písek. „Je to taková prolézačka s interaktivními prvky a možností poznat život mravenců skrze hravou formu. Když jsem to dělal, tak jsem to vnímal jako poctu profesoru Pražákovi, který už není mezi námi.“

Stálá expozice je vyrobena z recyklovaného dřeva z použitých palet, které přecházela původní slepená ze starých kartónů. Práce Vladimíra Větrovského z Litně si lze prohlédnout na jeho webu tady a tady.