Malíř Jan Kobylák: Asi jako jediný v republice brouky maluji olejovými barvami

„Už jako malý kluk jsem miloval kreslení a pro mě byl vždycky nekrásnější dárek skicák a pastelky,“ říká a dodává, že na základní škole míval trojky i čtyřky z kreslení. Jenže tehdy jednou na záskok přišel k nim do školy suplovat akademický malíř. „Už si nevzpomenu, jak se pan učitel jmenoval. Ale byl to on, kdo mě při kreslení vedl a vlastně mě k tomu přivedl,“ vzpomíná. Ve škole se začal zajímat i o biologii, kdy se přihlásil do kroužku a začal sbírat brouky. „No, a skloubil jsem jedno s druhým,“ usmívá se.

Zdroj: Deník / Radek Kaša