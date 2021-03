Malířka Viktorie Chaloupková: Celý můj život je série velmi šťastných náhod

Na uživení to bylo těžké a Viktorie se snažila přežít, jak to šlo, až do okamžiku, když si jejího obrazu všimla Espera Stýblová, dáma, která patřila do úzkého vedení Galerie. Povedlo se, že na začátku osmdesátých let měla svojí první výstavu, byť v té nehorší výstavní síni. Od toho zlomového momentu jí už v rámci galerie Dílo kolovalo kolem 25 obrazů ročně, které se začaly slušně prodávat. Za pár let, v polovině 80. let, se už staly její obrazy velmi žádané.

Obraz malířky Viktorie Chaloupkové z Hýskova.Zdroj: archiv Viktorie Chaloupkové