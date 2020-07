Marie Sára Štochlová: Vrcholem sezony je mistrovství Evropy dvaadvacetiletých

Marie Sára Štochlová hrála šestkový volejbal dohromady deset let. Pak přesídlila na beachvolejbal, přičemž dva roky kombinovala obojí. „Ale vyhrál beachvolejbal. Hlavním důvodem byl asi můj pohled na to, že s beachvolejbalem se člověk podívá daleko víc do světa než s klasickým volejbalem. A přece jenom beachvolejbal obsahuje míň lidí, a to je někdy taky lepší,“ usmívá se absolventka hořovického Gymnázia Václava Hraběte.

Zdroj: Archiv Marie Sáry Štochlové