Milan Hnilička bojuje, aby sport i v době koronaviru přežil

Poté už odešel do kanadských nižších soutěží, kde mu ale ještě pšenka nekvetla, a tak se vrátil do Kladna. Zůstal tady poměrně dlouho, až do roku 1997. Tehdy odešla Středočechům do Švédska slavná Blue Line Vejvoda, Patera, Procházka, přesto senzačně uhráli play off. Hráli jako tým a vzadu měli Milana Hniličku. Tehdy čtyřiadvacetiletý muž se stal nejlepším brankářem extraligy, pronikl opět do reprezentace a už se v ní udržel. Dokonce se dostal na olympiádu do Nagana, kde sice jako trojka neodchytal ani minutu, ale nejslavnější české zlato přivezl.

Zdroj: Deník / Rudolf Muzika