Milan Štajer: Nejdůležitější jsou okamžiky, ve kterých se zdánlivě nic neděje

Na prvním stupni základní školy jsem si maloval pohyblivé postavičky do takových těch tlustých sešitků na poznámky. Bylo to o Mesovi, což byla jakási dětská postavička, inspirovaná obrázkem mesosaura. Také si vzpomínám na pokus o animaci postavičky ducha, vrhajícího vlastní oko, kterého jsme si po revoluci přivezli z Německa. To jsme již točili na kameru Hi 8. Také si vzpomínám na fotoseriály, které jsme fotili s kamarádem. Bylo to velice zajímavé, protože jsme pomocí prastarého fotoaparátu mohli vytvářet neuvěřitelné fikce.