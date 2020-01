Pedagožka Markéta Prošková: V Montessori chápeme chybu jako přítele  

Je něco, co mi Montessori pedagogika dala osobně? Určitě mi dala mnoho. Je to celoživotní proces vzdělávání. Neustále vnímám děti kolem sebe, jejich individuální potřeby. Snažím se jim přizpůsobit prostředí a aktivity pracoven v Domě dětí a mládeže. V dnešní době jsou děti ve stále větším stresu. Podle posledních průzkumů se české děti ze všeho nejvíce bojí selhání a neúspěchu. V Montessori chápeme chybu jako přítele, který nám pomáhá najít bez obav správnou cestu. I když při činnostech s dětmi zůstávám v pozadí a jsem pouze průvodcem, mám možnost si tyto postupy připomínat a mít radost, když se dětem jejich práce podaří. Pomoci jim, aby to dokázaly.