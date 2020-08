První Lego měl z Tuzexu, nyní kostičky objednávám z celého světa

Eduard Hybler dokazuje, že architektem se může stát každý. Tedy alespoň architektem staveb z Lega. „Na začátku jste plni entuziasmu, člověk žije z nápadů. Pak se ale každá věž opakuje čtyřikrát, a to si říkám, už aby to bylo hotové. Potom mám vždy ohromnou radost z celku,“ vysvětlil Eduard Hybler. „První Lego jsem dostal od rodičů v pěti letech, bylo to v roce 1989. Rodiče ho tenkrát koupili v Tuzexu, mám ho dodnes. Další velké setkání s Legem proběhlo v Legolandu v Dánsku v roce 1996, čímž se mi splnil můj dětský sen,“ vzpomíná.

Stavbě vždy předchází dlouhá příprava. Ta je nutná především pro objednání požadovaného počtu kostiček. Největší stavebnice, kterou lze koupit, obsahuje totiž 'pouhé' tři tisíce kostiček, a tak je nutné stavební materiál shánět přes internet z celého světa. Přitom všem stíhá chodit do běžného zaměstnání a s legem tráví pouze víkendy a dovolenou. Zdroj: 2media.cz Jeho největší stavbou je model Kaplického knihovny, kterou za půl roku postavil ze 400 tisíc kostiček. Opravdovým oříškem však bylo přizpůsobit nepravidelný tvar chobotnice bez pravých úhlů možnostem hranatého lega. „Šel jsem vrstvu po vrstvě a tužkou si je aproximoval do hranatých tvarů, což byla hrozně zábavná práce," vysvětluje milovník dánské stavebnice. Model je samozřejmě vybaven i interiérem, včetně skladu knih a výtahu ze suterénu, který architekt Jan Kaplický v nerealizované knihovně zamýšlel. Zdroj: 2media.cz Návrh dokonce schvalovalo i studio Future Systems, kde Kaplický působil. Ohledně autorských práv byl zase zapotřebí souhlas architektovy exmanželky Elišky. „Schvalovali například barvu pláště, vybrali zlatou. Na celém světě ale neexistuje tolik zlatých kostiček, tak nakonec museli souhlasit se žlutou," vysvětlil Hybler. Zdroj: DENÍK/Dimír Šťastný V jeho obýváku tak postupně rostlo Národní muzeum, Tančící dům, brněnská vila Tugendhat či televizní vysílač na Ještědu. Národní muzeum stavěl během rekonstrukce opravdové stavby. „Sochy jsem udělal černé, u skutečného Muzea je ale po rekonstrukci vyčistili na pískové. Trápí mě to, ale jejich oprava není na pořadu dne," říká. Muzeum je ze dvou stran otevřené, aby byly vidět vnitřní expozice včetně soch z lego panáčků. Současné podobě předcházely čtyři samostatné stavby, které stavitel postupně vylepšoval. Zdroj: 2media.cz Bez Excelu ani kostičku. Návrhy projektů si Eduard dříve kreslil na čtverečkovaný papír, později přišel na to, že je lepší využít tabulku v Excelu či přímo software od firmy Lego a spočítat počet kostiček, které bude nutné objednat. U excelových tabulek využil i své znalosti z matematicko-fyzikální fakulty, kterou vystudoval. Například pro stavbu vysílače na Ještědu si v Excelu spočítal rovnici hyperboly, jejíž hodnoty odvodil od rozměrů skutečné stavby. Excel mu pomohl i k plánování schodiště, které tvoří stoupající mezikruží. Zdroj: 2media.cz Jelikož je průměrná cena jednoho dílu stavebnice dvě koruny a stavba se čtyřmi sty tisíci díly by se vyšplhala k milionu korun, proplácí mu je firma Czech Repubrick. Unikátní stavby jsou k vidění na výstavě Czech Repubrick v pražském hračkářství Hamleys v ulici Na Příkopě. Díla byla také minulý rok vystavena v Centru architektury a městského plánování v rámci festivalu architektury Open House Praha. Zdroj: DENÍK/Divíšek Martin

