Když se pražské rodačky Charlotty Kurcové, ředitelky ZŠ a MŠ Teplýšovice zeptáte, jestli jí nechybí život v metropoli, neváhá ani na vteřinu. Zpátky do Prahy by nešla. Také proto, že je na venkově většinu svého života. A doma ve Lbosíně na ní každý den čekají také věrní přátelé, psi a huculové.

Ředitelka ZŠ a MŠ Teplýšovice Charlotta Kurcová. | Foto: Deník/Zdeněk Kellner

Do školy v Teplýšovicích nastoupila v roce 1991. V době, kdy začínala, učili v Teplýšovicích dva kantoři, kteří měli žáky ve čtyřech ročnících. Spojené byly první se třetí třídou a druhá se čtvrtou. Do páté třídy pak už děti jezdily do Benešova. Přišla ale doba, kdy se malotřídka stala dokonce jednotřídkou s pouhými šestnácti dětmi. Tehdy dlouhodobě onemocněl ředitel a následující rok, v roce 2002, jeho funkci Charlotta Kurcová převzala. V tu dobu se také sjednotily do jediného subjektu škola se školkou.