Švihálková míří na všechny sportovce

U psaní článků byla prvním impulzem také dcera, přesněji článek o ní v Kladenském deníku. Zjistila, že i ji samotnou by bavilo psát. „Psát o jiných dětech, o dalších sportovcích, v tom vidím smysl. Chci svými články morálně podpořit sportovce a jejich rodiny, ocenit jejich úsilí, snahu, říct jim, že někdo fakt smeká klobouk před tím, co dělají a co vše musí mnohdy obětovat,“ vysvětluje Jitka Švihálková. „Víte, ode mě je to vše takové ´amatérské´, ale o to čistší, oproštěné od politikaření a různých tlaků. Samostatnost si chci držet dál a postupně svůj web sportmix.news rozšířit. Přijímám kritiku od okolí a z kritiky se hodně umím poučit a věci příště udělat lépe,“ doplňuje autorka textů o nadějných sportovcích.

Zdroj: Deník / Michal Bílek