Fotbalista Tomáš Šebek: Člověk se těší na kabinu, kluky a fotbálek

Usměvavý záložník si zahrál za béčko Bohemky, pak ho zlákal návrat do Hořovicka, kde přispěl k postupu do třetí ligy. Chvilku si střihl i zahraniční angažmá. Přišly však potíže s kolenem. Šebek pak zamířil za svými kamarády ne do Všeradic, ale do nedalekých Hostomic. Zdálo se, že budou na vzestupu, jenže z krajských soutěží pak přišel sešup do okresních. Něco se prostě pokazilo. A protože do Hořovic se Tomášovi v tu dobu nechtělo, ozval se Králův Dvůr, kde hraje doteď. A těší se na restart soutěže, který bude koncem ledna. „Stejně bychom hráli přáteláky, takhle aspoň budou mít zápasy větší náboj. Na přípravu máme stejně dva měsíce jako normálně, to je prosinec a leden. Takže to není o nic větší zátěž, než v normální sezoně,“ je nabuzen králodvorský hráč, jenž musí skousnout i fakt, že některé zápasy se budou hrát na umělé trávě: „Umělku snáším trošku hůře, zátěž to je určitě větší.“

Zdroj: archiv Tomáše Šebka