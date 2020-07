Tvrďák Jakub Ibl: Někdy jedu na autopilota, hlavně ale na dřině

Sám se už se ringu postavil mnohokrát a zejména v rámci Hakimových Nocí válečníků svedl nejednu úchvatnou bitvu. „Bylo to pět nebo šest bojů přímo v Kladně. A doma je to záludné. Člověk by rád zazářil, jenže zároveň chce udržet vnitřní klid. Pro mě je to ale motorem zápasit před vlastním publikem, mám to rád,“ vypráví bijec, jenž byl u zrodu slavných kladenských Nocí válečníků. Vyhrál tady titulový pás, ale byly i horší chvíle: „Poslední zápas jsem tam dost šeredně pros..l (smích). Tohle se prostě stane, jedna tvrdá brada a zbytek zápasu už jsem sice ustál, ale byl to jen boj. Už jsem jel na autopilota, nesmrtelnost a vzýval všechny bohy. A nestrnul jsem to,“ chechtá se. Nejraději pak vzpomíná na zápas před deseti roky s tehdejší boxerskou jedničkou Václavem Pejsarem. „To byla strašná válka do posledních sil před úžasným publikem a byla z toho remíza,“ dodal bojovník Jakub Ibl.

Zdroj: Bohumil Kučera