V deseti letech donesl učitelce originální nákres hřbitova a krematoria

Lukáš pochází z rodiny, která má blízko k umění a medicíně. Nevadí mu věnovat se najednou až několika oborům, ve kterých dokáže vyniknout. To mu paradoxně nijak neulehčuje rozhodování, jakou cestou by se chtěl po maturitě vydat. V umělecké části si rozumí s tatínkem a také strýcem, který točil dokumenty. Maminka je lékařka a do této profese se už vrhnul jeden z jeho bratrů. Vzorů má v rodině tedy dost, ale rodiče mu do jeho volby nemluví.

Obraz Lukáše Brousila.Zdroj: archiv Lukáše Brousila