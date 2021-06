Zora Tauberová měla původně být novinářkou, nakonec ale založila hudební školu

Během tohoto angažmá se zároveň připravovala na konkurz do Vídeňské opery, který nakonec v roce 1980 vyhrála a byla vybrána. „Bohužel už nestihla nastoupit, protože ji zasáhla obrna lícního nervu, kterou způsobila borelióza. To znamenalo konec s pěveckou kariérou,“ líčí dcera. Nezbylo tedy než se s milovaným zpěvem rozloučit a začít prakticky znovu. Tentokrát se v roce 1985 dostala na dálkové studiu teorie a řízení kultury na Filozofické fakultě v Praze. Studium zakončila doktorátem. To už v tu dobu žila se svou matkou a dcerou v obci Želkovice na Berounsku. „Tato léta byla docela krušná, protože v rodině nebylo dost peněz a ani možnost dobrého zaměstnání. Nicméně se zde již rodila idea, že by mohla maminka vyučovat hudbě děti z okolních vesnic,“ řekla Marta.

Zora Tauberová.Zdroj: archiv Marty Tauberové