Právě Plekancova partnerka Šafářová před pěti lety na poslední olympiádě v Riu vybojovala ve čtyřhře s Barborou Strýcovou bronz. Nyní už ale brněnská tenistka sleduje výkony svých českých následovnic pouze v televizi.

Přestože aktivní tenisovou kariéru ukončila před víc než dvěma lety, v době úvodních kol olympijského turnaje se představila na kurtu. Na olympijském festivalu v brněnských Pisárkách utvořila nejprve dvojici s Plekancem.

Na druhé straně kurtu další bývalá tenistka Daniela Bedáňová s olympijskou vítězkou Evou Samkovou, která na poslední chvíli nahradila bývalého hokejistu brněnské Komety Martina Nečase. Zápas sportovní osobnosti odehrály na podporu nadačního fondu Radost dětem. Utkání řídila jako rozhodčí bývalá trojskokanka a olympijská medailistka Šárka Kašpárková.

O duel hvězd měli diváci velký zájem. Desítky fanoušků sedělo nebo stálo u plotu, který ohraničoval kurt. Když se moderátor před začátkem utkání ptal dvojice v bílém, kdo bude na kurtu šéf, přiletěla jasná odpověď. „Bohužel, Lucka bude šéf," oznámil Plekanec.

V úvodních výměnách byli úspěšnější Šafářová s Plekancem, ale ani tak nepanovala na straně této dvojice úplná spokojenost. „Prý málo přebíhám," hlásila Šafářová drobnou výtku od svého partnera.

Rozhodčí Kašpárková si zase všímla, že jediná, kdo z této dvojice běhá, je právě Šafářová. A Plekanec krokem spíše šetří. „Jsem ráda, že si to nemyslím sama," ocenila s úsměvem Šafářová.

Dlouhé výměny diváci sledovali hlavně mezi Šafářovou a Bedáňovou. Druhá jmenovaná jednu zakončila přesně po středové čáře. „Takhle už to raději hrát nebudu, aby nebyly trable doma," usmívala se, když ani jeden z tenistů na druhé straně kurtu nezareagoval.

V jednom momentu zůstávala Šafářová na své soupeřky na kurtu sama. Rozhodčí Kašpárková totiž poslala Plekance za útok na svou spoluhráčku při podání do konce gemu na trestnou lavici. A hokejista tam hned při svém příchodu dostal orosené točené pivo. „To má být trest? Já chci taky," ozvala se Bedáňová.

Aby si Plekanec získal rozhodčí na svou stranu, dal napít i Kašpárkové. A díky tomu se hned vzápětí vrátil na hřiště. „Nějak brzy, ne?" odvětí Plekanec.

Zápas dohrály obě dvojice v jiném složení: Šafářová se Samkovou a Plekanec s Bedáňovou. Rozhodčí Kašpárková jej ukončila za nerozhodného stavu 3:3. Exhibice ale pokračovala. Možnost zahrát si tenis s hvězdami dostaly děti.

Slavný pár se podělil o dojmy. „Myslím, že spolu hráváme často, ale spíš takhle pro zábavu. Teď to bylo taky exhibiční, takové sranda utkání. Doufám, že se všichni bavili," pravila Šafářová.

Místy ale do bouchla do míčku, jak při svých nejlepších zápasech. Většina z nich směřovala právě na Plekance. „Rozhodně se nešetříme. Když vím, že mi to vrátí, tak do něj jdu," usmála se.

„Občas jsme proti sobě samozřejmě šli víc, ale je obrovský rozdíl, když dostanu míč od Lucky. My amatéři pak nemáme šanci," doplnil Plekanec, kterého čeká už brzy návrat na led. „Teď jsme v takovém meziobdobí, v pondělí začínáme oficiálně na ledě," vysvětlil bývalý hráč Montrealu Canadiens.

Fyzický dril v suché přípravě už tak prý má za sebou. „To bylo vidět, jak je rychlý, ne? poznamenala s úsměvem čtyřiatřicetiletá Šafářová.