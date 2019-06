Jak se zrodila myšlenka založit masérské centrum? ptáme se ředitele společnosti Davida Jelínka. „Myšlenka vznikla během mých studentských let, měl jsem maminku, která neviděla, a tak jsem se začal zajímat o služby pro podobně postižené lidi, které v té době zcela chyběly. Věděl jsem, co tito lidé potřebují, a tyto služby jsme jim začali poskytovat. Tehdy, to bylo v roce 2002, se ještě nejednalo o sociální podnikání, pracovali jsme se zrakově postiženými osobami v obecně prospěšné společnosti TyfloCentrum. Postupně se naše společnost rozrůstala a nyní zaměstnáváme ve všech třech pobočkách, kromě Ostravy ještě v Karviné a Havířově, všechny handicapované osoby, které jsou schopny masérskou profesi vykonávat,“ vzpomíná na podnikatelské začátky David Jelínek.

Přes recepci vcházíme postupně do čtyř maséren, které jsou pracovištěm čtveřice masérů, převládá u nich postižení sluchu. Na recepci se pak střídají další tři zaměstnanci. A mají co dělat. „Podívejte se na rozpis, je téměř plný, máme i klienty, kteří k nám chodí pravidelně, častými klienty jsou i ti, kteří využijí nejrůznější dárkové poukazy nebo se dozvědí o pravidelných slevových akcích,“ říká jedna z recepčních paní Szudárová.

Potvrzuje, že největší zájem je o klasické masáže šíje a zad a mezi klienty jsou ženy i muži. Jak se zdá, sázka na otevření masérského centra v Ostravě-Hrabůvce byla dobrou volbou. „O tom, že chceme založit pobočku v Ostravě, jsme byli pevně rozhodnuti, nevěděli jsme ale přesně, kde, ve kterém místě. Hledali jsme vhodné prostory, oslovili řadu firem, nakonec jsme zvolili Hrabůvku a budovu polikliniky. Obvod Ostrava-Jih je v Ostravě nejlidnatější a měli jsme zkušenost z Karviné, že masérské centrum umístěné do objektu zdravotnického zařízení funguje nejlépe,“ vysvětluje David Jelínek.

Podívejte se Mapu projektů EU.

Nabídka služeb Masérského centra Unika Relax je cenově přijatelná a dostupná. Aby si vybrali klienti v silné konkurenci právě tohle centrum, musí maséři odvést kvalitní práci. „Nejlepší je osobní doporučení, důležitá je i obliba maséra, tato vazba většinou vznikne hned při první návštěvě. Když je klient spokojen, nechce nikoho jiného, a je jedno, zda jde o ženu či muže. Mnozí si ale vyzkoušejí všechny maséry a vyberou si podle pocitu. Problém je ale nemocnost masérů, která s jejich handicapem souvisí, je to pro ně velká zátěž. Někteří klienti si však počkají, až se uzdraví, a klidně svou rezervaci odloží,“ doplňuje David Jelínek.

Masérů jako šafránu

Po kvalitních masérech je poptávka nakonec jako po téměř všech profesích. Výjimku proto netvoří ani Unika. „Když nám odejde zaměstnanec, hledáme náhradu, protože chceme své klienty uspokojit. Ale zaškolení je časově náročné, výběrové řízení trvá dlouho, pokud jsou absolventy příslušného kurzu, začleníme je ihned, jinak čekáme, až dostudují. Získat kvalitního maséra je opravdu těžké,“ posteskne si David Jelínek.

A pro ty, kteří se z nejrůznějších důvodů masážím vyhýbají nebo se ostýchají, máme doporučení z vlastní zkušenosti. Nabídka je lákavá a mnohostranná stejně jako masérské techniky. K masérovi je třeba přistupovat jako k lékaři a nestydět se před ním. Jsou školeni tak, aby co nejméně narušovali případnou intimitu lidského těla.

Ať už si vyberete jakoukoliv masáž, vždy by vás měla uvolnit a alespoň na chvilku zbavit stresu. Jdete-li na masáž poprvé a nemáte odvahu přijít sami, přijďte s někým blízkým. Důležitá je i vzájemná komunikace, když vás něco bude bolet, nebo vám to nebude příjemné, určitě se ozvěte. Stejně tak se nebojte masérovi říci, že vám je daný hmat příjemný. Tělo si totiž většinou samo řekne, kde chce být masírováno. A v Masérském centru Unika Relax rozhodně nemusíte mít z ničeho obavy.

I zdravotně postižení dokážou být přínosem pro společnost, říká David Jelínek, ředitel společnosti Unika Relax

„Naším cílem je nabídnout lidem se zdravotním postižením důstojná pracovní místa a svým zákazníkům pak kvalitní a cenově dostupné masérské služby,“ říká ředitel společnosti David Jelínek.

Čím je sociální podnikání specifické?

Především tím, že osoby se zdravotním handicapem vlastními silami nabízejí svoji práci zdravým lidem a dále pak, že podnik není zaměřen jen na vytvoření čistého zisku. Ukazujeme veřejnosti a ostatním zaměstnavatelům, že i zdravotně postižení dokážou být přínosem pro společnost.

Musíte své zaměstnance těžce hledat nebo si můžete vybírat?

Jak se změnil vývoj zaměstnanosti, tak se mění nabídka a poptávka na pracovním trhu. To, že je trh přehřátý, už pociťujeme i my, do toho někteří lidé už nechtějí pracovat, mají své příjmy, invalidní důchod a to jim stačí. Je ale mnoho těch, kteří se chtějí i přes svůj handicap realizovat. Vesměs ale mají nižší vzdělání, i jejich pracovní návyky jsou jiné. Ale v podstatě lze říci, že je to jako na běžném trhu práce.

Před vstupem do projektu a vznikem Masérského centra Unika Relax Ostrava jste už měl dvě podobné pobočky v Karviné a Havířově. Byla to velká výhoda?

Ano, ale samotný vstup do jakéhokoliv projektu spolufinancovaného z fondů Evropské unie je téměř nadlidský úkol. Vše je pevně dané, musí se přesně splnit, byli jsme napnuti, zda jsme všechna kritéria řádně splnili.

A pak jsme se museli velmi snažit, aby se firma rozjela, vyčlenili jsme peníze na reklamu, dávali jsme o sobě vědět, od billboardů přes letáky, inzerci v tisku, na Facebooku, sociálních sítích. Chtěli jsme oslovit všechny generace. Lidé si na naše centrum postupně zvykají, nejvíce žádají klasické masáže, zájem je však také například o masáž lávovými kameny nebo lymfodrenáž. V Ostravě máme totiž přístroj, který patří ke světové špičce.

V čem vlastně spočívá masáž lávovými kameny?

Patří mezi nejluxusnější zážitkové masáže, kombinuje v sobě speciální masážní techniky s působením tepla a blahodárných účinků ručně sbíraných basaltových kamenů z vulkanické činnosti. Přináší hluboké uvolnění, odbourává stres, pomáhá při léčbě revmatismu, křečí, nespavosti, bolestí hlavy a onemocnění lymfatického oběhu.

A lymfodrenáž?

Jde o hmatovou techniku, která obnovuje a zvyšuje oběh lymfy, zlepšuje látkovou výměnu, detoxikuje organismus. Musí ji provádět odborník, aby poznal, ve kterých částech těla se projevují poruchy lymfatického systému a kde musí působit. Provádí se buď manuální masáží, což jsou jemné doteky, nebo využitím přístroje se odblokují hlavní uzliny a drenážovaná tekutina se odvede vylučovacím systémem. Obě techniky je možné kombinovat.

Sociální podnikání je podnikání jako každé jiné. Ale přesto, v čem se nejvíce liší?

I když provozujete sociální podnik, ekonomika je jenom jedna. Ale rozdíl je v přístupu k zaměstnancům. Ten musí být jiný. Vycházíme jim vstříc s úvazky, musíme brát ohled na jejich zdravotními problémy. Ale často narážíme na přístup lidí.

Máte tím na mysli, že někteří nepracují tak, jak by měli?

Bohužel, a není to jen u běžných zaměstnanců, ale i u lidí na vedoucích pozicích.

Řešením je tedy jejich nucený odchod z firmy? Ano, i takové případy jsme měli. Pokud nebyli ochotni změnit svůj názor či postoj, museli jsme se s nimi rozloučit. Ale určitě máte i zaměstnance, kteří si práce váží a pracují ve firmě řadu let… Takovým příkladem je nevidomá masérka, která pracuje v Karviné od samotného založení pobočky. Zaslouží si můj obdiv.