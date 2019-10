Dílny ve škole nikdy nezrušili. Děti to vždy bavilo, řekl ředitel

Na 3. základní škole v Berouně se chystá dodělání nových oken na jižní straně budovy. Rekonstrukcí se ale v budově odehrálo více: škola má nyní novou plynovou kotelnu, radiátory dostaly termoventily, v minulosti byla i zateplena půda. „Škola by tak měla být zateplená,“ sdělil ředitel Antonín Leopold k rekonstrukcím v poslední době.

Hodnotí pozitivně také dopravní změnu, a sice zprůjezdnění parkoviště před školou. „Ráno tam byly zmatky, kdy tam bylo potřeba najet, vycouvat. Nyní rodiče do parkoviště vjedou a vyjedou druhým koncem. Myslím, že to pomohlo hodně,“ řekl Antonín Leopold.

Zatímco jiné školy řeší jak vrátit do svých prostor a vyučování dílny, na 3. základní škole to problém není. „My jsme dílny nikdy nezrušily. Děti to vždy bavilo, není rozdíl mezi dneškem a pěti lety. Zajímavé věci děti vždy baví,“ uvedl ředitel.

Škola by však potřebovala podle ředitele opravit fasádu. Současně je připravená vizualizace nové haly. „Byla by zapuštěná v zemi, nahoře na střeše by vznikla ještě zelená třída,“ naznačil ředitel. Cenový odhad je ale kolem 60 milionů, investice se v nejbližší době nechystá.

3. základní škola v Berouně: třída 1.A. Foto: DENÍK/Jakub Šťástka

3. základní škola v Berouně: třída 1.B. Foto: DENÍK/Jakub Šťástka

3. základní škola v Berouně: třída 1.C. Foto: DENÍK/Jakub Šťástka

